Vatikan: Zustand von Franziskus «weiter verbessert»

Keystone-SDA

Papst Franziskus ist nach offiziellen Angaben weiter auf dem Weg der Besserung. "Der klinische Zustand des Heiligen Vaters hat sich heute weiter verbessert", heisst es im täglichen Bulletin aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom, das der Vatikan am Abend veröffentlichte. Der 88-Jährige, der an einer schweren Lungenentzündung leidet, habe eine Sauerstoff-Therapie erhalten. Über eine Atemmaske sei er mit künstlichem Sauerstoff versorgt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit einer baldigen Entlassung ist allerdings nicht zu rechnen. «Angesichts der Komplexität des Krankheitsbildes sind weitere Tage klinischer Stabilität erforderlich», so die Mitteilung. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Freitag vor zwei Wochen in die Universitätsklinik eingewiesen worden. Inzwischen liegt der Pontifex so lange im Krankenhaus wie noch nie.