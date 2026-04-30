Velofahrer in Basel verletzt sich nach Kollision mit Töff schwer

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Donnerstag in Basel mit einem Motorrad zusammengeprallt und hat sich schwer verletzt. Er fuhr gemäss Kantonspolizei um 07.30 Uhr vom Kannenfeldplatz in die Flughafenstrasse, kollidierte aus nicht geklärten Gründen mit dem Töff und stürzte.

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(Keystone-SDA) Der 45-Jährige wurde vor Ort durch einen Notarzt stabilisiert und von der Sanität ins Universitätsspital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wie es im Communiqué heisst.