Velofahrer in Würenlos AG bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Velofahrer ist am Montagmorgen in Würenlos bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Sanität brachte ihn in kritischem Zustand ins Spital. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Kurz nach 06.00 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Landstrasse unterwegs und überquerte den Bahnübergang. Kurz darauf prallte er mit dem Velofahrer zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und abbiegen wollte. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, wie es im Communiqué heisst.

