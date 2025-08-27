Velofahrer nach Kollision mit Auto in Unterägeri ZG in Lebensgefahr
Ein Velofahrer ist am Dienstag in Unterägeri ZG bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 78-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt.
(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Unfall bei einer Kreuzung. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der Untersuchungen, hiess es im Communiqué. Die Pikett-Staatsanwältin habe bei beiden Unfallbeteiligten eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.