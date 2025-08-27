The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Velofahrer nach Kollision mit Auto in Unterägeri ZG in Lebensgefahr

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Dienstag in Unterägeri ZG bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der 78-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Unfall bei einer Kreuzung. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der Untersuchungen, hiess es im Communiqué. Die Pikett-Staatsanwältin habe bei beiden Unfallbeteiligten eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft