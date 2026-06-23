Velofahrer prallt in Wädenswil gegen LKW und wird schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein Velofahrer ist am Dienstagmorgen in Wädenswil ungebremst gegen einen stehenden Lastwagen geprallt und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den 60-Jährigen in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 9 Uhr war ein Lastwagen neben einer an die Strasse grenzenden Baustelle parkiert, um Material abzuladen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Weil der Platz knapp war, stand das Fahrzeug teils auf der Strasse und teils auf dem Trottoir.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte ein in Richtung Richterswil fahrender Velofahrer ungebremst gegen das Heck des Lastwagens. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang.