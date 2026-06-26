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Velofahrer stirbt nach schwerem Unfall in Wädenswil ZH

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Wädenswil im Spital verstorben. Der 60-Jährige erlag dort seinen schweren Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war am Dienstagmorgen verunfallt, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort war der schwer verletzte Zweiradfahrer mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen worden.

Zum Unfall war es gekommen, als ein Lastwagen für Entladearbeiten neben einer Baustelle an der Seestrasse parkiert war. Das Fahrzeug stand wegen der engen Platzverhältnisse teilweise auf dem Trottoir und auf der Fahrbahn. Der Velofahrer prallte anschliessend aus noch ungeklärten Gründen ungebremst in das Heck des stehenden Lasters.

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