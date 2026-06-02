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Velofahrer verletzt sich bei Kollision in Tägerwilen TG

Keystone-SDA

Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag in Tägerwilen TG bei einer Kollision mit einem Auto mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen bog eine 65-jährige Frau mit ihrem Auto kurz nach einem Kreisel links zu einer Tankstelle ab, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer.

An den Fahrzeugen entstand gemäss Communiqué Sachschaden von einigen tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.

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