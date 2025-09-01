The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Arth SZ

Keystone-SDA

Am Sonntagabend ist in Arth SZ ein Velofahrer bei einer seitlichen Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug gestürzt und verletzt worden. Der Lenker des beteiligten Wagens fuhr nach kurzem Halt weiter, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem Rennrad auf der Luzernerstrasse von Arth in Richtung Immensee. Nach dem Dorfausgang wurde er von einem unbekannten Fahrzeug überholt, wobei es zu einer seitlichen Berührung kam, wie die Polizei im Communiqué schrieb.

Der Velofahrer prallte gegen den Randstein, stürzte und kam in einer Wiese zu liegen. Mit «unbestimmten Verletzungen» begab er sich später selbständig in ärztliche Behandlung.

Das unbekannte Fahrzeug hielt nach der Kollision zunächst am rechten Fahrbahnrand an, setzte seine Fahrt jedoch kurze Zeit später in Richtung Immensee fort, wie es hiess. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft