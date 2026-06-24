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Velofahrerin in Basel bei Kollision verletzt – Fahrer flüchtet

Keystone-SDA

Eine Velofahrerin ist am Dienstag in Basel bei einer Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug verletzt worden. Der Fahrzeuglenker flüchtete von der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau fuhr kurz nach Mittag mit ihrem Velo auf dem Blumenrain in Richtung Marktgasse. Auf der Höhe der Spiegelgasse musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Gleichzeitig bog ein unbekanntes Fahrzeug aus der Spiegelgasse nach links in Richtung Totentanz ab, wie es weiter heisst. Dabei kollidierte es mit der rechten Seite des stehenden Fahrrads.

Durch den Zusammenstoss stürzte die Velofahrerin zu Boden. Ein Taxifahrer betreute die verletzte Frau und fuhr sie anschliessend nach Hause. Die Polizei sucht Zeugen.

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