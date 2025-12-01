Velofahrerin verletzt sich bei Sturz in Sommeri TG schwer

Keystone-SDA

Bei einem Unfall in Sommeri TG am Montag ist eine Velofahrerin schwer und eine Rollerfahrerin leicht verletzt worden. Die Velofahrerin liess sich gemäss der Polizei von einem Roller ziehen. Die schwer verletzte 14-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Die 14-Jährige hielt sich gemäss ersten Erkenntnissen am Arm einer Rollerfahrerin fest und liess sich vom Roller ziehen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung schrieb. Weshalb die beiden Fahrerinnen stürzten, ist noch nicht klar.

Die 17-jährige Rollerfahrerin suchte selbständig einen Arzt auf, hiess es im Communiqué weiter. Der Sachschaden beträgt einige tausend Franken.