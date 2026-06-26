Velofahrerin verletzt sich bei Sturz in St. Gallen am Kopf

Keystone-SDA

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Eine 30-jährige E-Bike-Fahrerin hat sich am Freitagmorgen bei einem Sturz in der Stadt St. Gallen am Kopf und im Gesicht verletzt. Die Verletzungen sind gemäss der Polizei "erheblich". Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Weshalb die Frau die Kontrolle über das E-Bike verlor, ist noch unklar, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Eine Dritteinwirkung habe es nicht gegeben. Die Frau wurde als fahrunfähig eingestuft und eine Blut- und Urinprobe angeordnet.