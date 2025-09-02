Velos dürfen für einen Tag die Axenstrasse befahren

Keystone-SDA

Am Sonntag, 14. September, ist die Axenstrasse zwischen Brunnen SZ und Sisikon UR für den Veloverkehr geöffnet. Dies im Zusammenhang mit dem Veloanlass "Klausen Monument", bei dem der Klausenpass für den motorisierten Verkehr gesperrt wird.

(Keystone-SDA) Mehrere tausend Velo-Begeisterte werden erwartet, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Am jährlich stattfindenden Breitensport-Anlass erklimmen sie den Klausenpass zwischen Uri und Glarus.

Auch auf der Axenstrasse ist darum mit deutlich mehr Langsamverkehr zu rechnen als üblich.

Die Aufhebung des Velofahrverbots zwischen Brunnen und Sisikon soll dazu beitragen, lange Wartezeiten aufgrund von überfüllten Zügen oder Veloverlad-Shuttles zu vermeiden.

Velos dürfen die Strasse am 14. September von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr befahren. Anschliessend gilt das Fahrverbot für den Langsamverkehr wieder.