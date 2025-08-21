The Swiss voice in the world since 1935
Velos können wieder über Berner Kornhausbrücke fahren

Keystone-SDA

Die Bauarbeiten an der Berner Kornhausbrücke kommen planmässig voran. Ab Montagmittag können Velos die Brücke wieder befahren, allerdings mit Vorsicht. Der Weg führt durch die Baustelle und über Tramgeleise.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ab Montag starten die Bauarbeiten an dem von der Altstadt mit Blick Richtung Viktoriaplatz links gelegenen Trottoirs, wie die städtische Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Donnerstag mitteilte.

Damit kommt ein neues Verkehrsregime auf der Brücke zum Tragen: Während der Fussverkehr über das rechtsseitige Trottoir geführt wird, können Velofahrende die Brücke in beiden Richtungen auf einer schmalen Spur queren. Die Fahrräder müssen nicht geschoben, sondern können gefahren werden.

Für mehr Sicherheit werden die Tramgeleise mit Spurrinnenfüllern aus Gummi abgedeckt. Die Behörden raten dazu, langsam und vorsichtig zu fahren. «Sportliche Sprints» seien fehl am Platz, heisst es in der Mitteilung. Das neue Verkehrsregime bleibt voraussichtlich bis am 23. September bestehen. Dann wird das rechte Trottoir in Arbeit genommen und der Veloverkehr vorübergehend wieder eingeschränkt.

Die Sanierung der Kornhausbrücke soll im Mitte November abgeschlossen werden.

