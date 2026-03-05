Velostation Länggasse in Bern soll 520 zusätzliche Plätze erhalten

Die geplante SBB-Velostation "Bahnhofzugang Länggasse" in Bern soll um 520 zusätzliche Abstellplätze erweitert werden. Für den Ausbau hat die Stadtregierung zuhanden des Stadtrats einen Kredit von 12,5 Millionen Franken genehmigt.

(Keystone-SDA) Ursprünglich war die neue Station nur eingeschossig geplant. Durch eine Erweiterung soll nun der öffentliche Raum um den Bahnhof weiter entlastet werden, wie die Stadtregierung am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Aussenabstellplätze rund um den Bahnhof sollen aufgrund des Ausbaus der SBB dauerhaft aufgehoben werden.

Die Stadtregierung rechnet mit einer erheblichen Beteiligung von Bund und Kanton an der Erweiterung. Der Stadt sollen Netto-Kosten von rund 6,8 Millionen Franken verbleiben.

Wird der Kredit vom Stadtrat genehmigt, hat das Stimmvolk das letzte Wort. Die Volksabstimmung würde gemäss aktueller Planung im Herbst 2026 stattfinden.

Mit der Erweiterung der Station um ein zweites Untergeschoss würden in der neuen Station insgesamt 1’050 Abstellplätze zur Verfügung stehen, wie es weiter hiess. Die Station soll via Lift und Treppe direkt mit dem Bahnhof verbunden werden.