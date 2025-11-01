Verdächtige fliehen in Aesch BL mit 190 km/h vor der Polizei

Keystone-SDA

Zwei Verdächtige im Fall eines versuchten Trickdiebstahls sind in Aesch BL mit massiv überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Sie entkamen nach Behördenangaben ins Ausland.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lenker eines Golf GTI mit deutscher Autonummer sei am Samstag kurz vor 10.30 Uhr mit 190 km/h auf der Ettingerstrasse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Dies sei das Ergebnis einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Streckenabschnitt 80 km/h.

Die Raserfahrt steht den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einem versuchten Trickdiebstahl bei einem Bankomaten in Reinach BL. Diese Tat habe eine Polizeipatrouille kurz zuvor beobachtet. Beteiligt gewesen seien zwei Männer.

Die beiden Verdächtigen hätten per Auto die Flucht ergriffen, als sie bemerkt hätten, dass man sie beobachte, hiess es. In Biel-Benken seien sie schliesslich mit dem Golf GTI über die Grenze nach Frankreich gefahren.

Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Fall auf.