Verdächtiger nach Einbruch in Apotheke in Baden AG festgenommen

Keystone-SDA

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Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Baden AG einen 40-jährigen Mann festgenommen. Er wird dringend verdächtigt, einen Einbruch in eine Apotheke an der Bahnhofstrasse verübt und Medikamente gestohlen zu haben.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete kurz nach 0.30 Uhr den Einbruch, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Zudem habe der Melder eine unbekannte Person in einem schwarzen Pullover beschrieben, die in Richtung Bahnhof geflüchtet sei.

Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Aargauer Kantonspolizei seien mit einem Diensthund ausgerückt und hätten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe festgestellt, heisst es. Ein Tatverdächtiger, ein 40-jähriger Schweizer, habe im Rahmen der Fahndung unweit des Tatorts in der Bruggerstrasse angehalten werden können.

Er entsprach der Beschreibung und führte Plastiksäcke aus der Apotheke mit diversen Medikamenten auf sich, wie es weiter heisst. Zudem sei in der Nähe noch weiteres mutmassliches Diebesgut festgestellt worden. Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht, die Ermittlungen dauerten an.