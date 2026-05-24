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Verdächtiger nach Schüssen bei Weissem Haus tot

Keystone-SDA

Nach den Schüssen in der Nähe des Weissen Hauses ist ein mutmasslicher Angreifer tot.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Person habe eine Waffe aus einer Tasche gezogen und das Feuer eröffnet, daraufhin hätten Beamte das Feuer erwidert und den Verdächtigen getroffen, teilte der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service auf der Plattform X mit. Die Person sei im Krankenhaus für tot erklärt worden. Auch ein unbeteiligter Passant wurde demnach während des Schusswechsels verletzt.

US-Präsident Donald Trump hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls den Angaben zufolge im Weissen Haus in der Hauptstadt Washington auf. Laut Secret Service wurde kein Beamter verletzt. Der Vorfall werde nun untersucht.

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