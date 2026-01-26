Verdacht auf Femizid: Frau in Carouge GE tot aufgefunden

Eine 52-jährige Frau ist am Samstag tot in ihrer Wohnung in Carouge GE aufgefunden worden. Ihr Lebensgefährte wurde wegen Mordverdachts festgenommen, wie die Genfer Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine Streife der Polizei hat die Leiche des Opfers kurz nach vier Uhr morgens gefunden. Die Polizei sei zuvor von der Notrufzentrale alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verstarb die Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag an den Folgen von ihr zugefügten Schlägen, wie es weiter hiess.

Ihr Lebensgefährte steht derzeit unter Verdacht, ihr die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Der 49-jährige Mann sei festgenommen und vernommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Zwangsmassnahmengericht an, den Mann in Untersuchungshaft zu verwahren.

Geführt werden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei unter der Leitung von Staatsanwalt Guillaume Zuber. Die Genfer Staatsanwaltschaft gab keine weiteren Kommentare ab – wies aber darauf hin, dass der Beschuldigte weiterhin als unschuldig gelte.