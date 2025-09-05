The Swiss voice in the world since 1935
Verdacht auf Wolfsriss bei zwei toten Schafen in Trachslau SZ

Keystone-SDA

In der Gemeinde Trachslau bei Einsiedeln SZ sind am Donnerstagnachmittag zwei tote Schafe entdeckt worden. Die Rissspuren und die Situation vor Ort deuten laut kantonaler Wildhut auf einen Wolfsangriff hin, wie das Schwyzer Umweltdepartement am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Im Auftrag der Wildhut sei am Donnerstag um 15 Uhr der Herdenschutzalarm per SMS ausgelöst worden, hiess es im Communiqué.

Die Schutzmassnahmen wurden als ungenügend eingeschätzt, weshalb die Tiere nicht als offizielle Rissereignisse angerechnet würden, so das Umweltdepartement. DNA-Proben würden nun zur Analyse eingeschickt, um das «Individuum» zu bestimmen.

Bereits im Juli war der Herdenschutzalarm in der Alp Mürlen in Oberiberg SZ und auf der Alp Gwürzegg in Innerthal ausgelöst worden. Laut der Mitteilung konnte in Innerthal ein Wolfsangriff bestätigt werden. Die Analyse der Proben aus dem Oberiberg ergab keinen Hinweis auf einen Angriff auf ein Grossraubtier.

