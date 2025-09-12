Vereinigte Arabische Emirate bestellen Gesandten Israels ein

Keystone-SDA

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat den stellvertretenden israelischen Botschafter wegen des Angriffs in Katar einbestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der israelische Luftangriff auf die Hamas-Führung sei dabei als «schamloser und feiger Angriff» verurteilt worden, teilte das Aussenministerium in Abu Dhabi mit.

Es handle sich um eine rücksichtslose Aggression und eine unverantwortliche Eskalation, die den Frieden in der Region und darüber hinaus gefährde, so die Mitteilung. Zudem habe man dem israelischen Gesandten die «feindseligen Äusserungen» von Israels Premier Benjamin Netanjahu vorgehalten.

Jegliche Aggression gegenüber einem Mitgliedsstaat des Golfkooperationsrats sei ein Angriff auf den kollektiven Sicherheitsrahmen in der Region, hiess es weiter.

Eine Fortsetzung von «feindseliger und provokativer Rhetorik» untergrabe die Aussichten auf Stabilität und führe die Region auf einen extrem gefährlichen Pfad.