Verfahren gegen Zürcher Ex-FDP-Kantonsrat Martin Farner eingestellt

Keystone-SDA

Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den ehemaligen Zürcher FDP-Kantonsrat Martin Farner eingestellt. Diese ermittelte, weil Farner während der Budgetdebatte 2024 alkoholisiert Auto gefahren sein soll.

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(Keystone-SDA) Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Einstellungsverfügung vom vergangenen Oktober.

Martin Farner hatte im März 2025 nach 17 Jahren seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat bekannt gegeben. Bereits im Januar zuvor trat der damals 61-Jährige aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als 1. Vizepräsident zurück. Während der Budgetdebatte im Dezember soll er offenbar alkoholisiert Auto gefahren sein. Nachdem die Polizei informiert worden war, ermittelte die Zürcher Staatsanwaltschaft.