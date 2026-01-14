Verhandlungen zum Volieren-Bau im Zoo Zürich gescheitert

Keystone-SDA

Die Verhandlungen zum Bau der neuen Pantanal-Voliere im Zoo Zürich sind gescheitert. Unter anderem konnten der Zoo und die involvierte Stahlbaufirma keine Lösung zur Weiterverwendung der bereits vorproduzierten Stahlbogen-Teile finden.

(Keystone-SDA) Die Verhandlungen müssten deshalb endgültig beendet werden, teilte der Zoo Zürich am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

«Wir wollten im Rahmen einer Gesamtlösung erreichen, dass die bereits produzierten, aber nicht herausgegebenen Stahlbogen-Teile weiterverwendet werden können», wird Zoodirektor Severin Dressen in der Stellungnahme zitiert.

Diese Bemühungen scheiterten laut dem Zoo jedoch insbesondere an unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen über die Abgeltung der vorproduzierten Bogen-Teile.

«Die Weigerung der Stahlbaufirma, die Bogenträger herauszugeben, führt nun leider dazu, dass die produzierten Stahl-Teile eingeschmolzen und von einer neuen Stahlbaufirma erneut produziert werden müssen», so Dressen.