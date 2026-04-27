Verkehrslenkung im Raum Schattdorf soll verstärkt werden

Keystone-SDA

Die Urner Baudirektion will die Verkehrslenkung entlang der West-Ost-Verbindungsstrasse (Wov) im Raum Schattdorf optimieren. Ziel ist es, den Transitverkehr konsequenter aus den Siedlungsgebieten herauszuhalten und die Wirkung der Umfahrung zu verbessern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Knoten Schächen wurden die Strassenmarkierungen in den letzten Tagen definitiv angebracht und teilweise angepasst, hiess es in der Mitteilung der Baudirektion am Montag. Zusätzlich entstehen elektronische Anzeigetafeln bei der Schächenbrücke und im Rynächt. Weitere Signalisationen seien bereits in Planung, hiess es weiter.

Zwischen Schächen und dem Kollegi werden zudem Fussgängerstreifen auf der Gotthardstrasse erneuert.

Die Unterhaltsarbeiten finden in der Nacht auf den 28. April zwischen dem Kreisel Schächen und dem Kreisel Poli sowie punktuell in Altdorf statt. Die Arbeiten dauern jeweils von 19.00 bis 05.00 Uhr. Der Verkehr wird währenddessen durch einen Verkehrsdienst geregelt, hiess es weiter.

Die Wov stellt die Verbindung zwischen der West- und Ostseite des Reusstals südlich von Altdorf her.