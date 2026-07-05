Verletzt: Töfffahrer verunfallt bei Engi GL

Ein Töfffahrer ist bei Engi GL am Samstagnachmittag von der Strasse abgekommen und verunfallt. Der 59-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte.

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Der Mann war auf der Sernftalstrasse von Schwanden in Richtung Engi unterwegs, wie die Polizei weiter mitteilte. Im Bereich der sogenannten Höfli-Egg-Kurve geriet sein Motorrad zu nahe an den rechten Strassenrand.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Röhrenzaun und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Der Lenker erlitt dabei unbestimmte Verletzungen. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital St. Gallen. Am Töff und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden, wie es weiter hiess.

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