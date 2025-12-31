Verlorene Snowboards führen auf der A2 bei Stans NW zu Autounfall
Ein verlorener Skiträger mit zwei Snowboards hat am Dienstagabend auf der Autobahn A2 bei Stans NW zu einem Autounfall mit vier beteiligten Fahrzeugen geführt. Verletzt wurde niemand.
(Keystone-SDA) Der magnetische Skiträger löste sich um etwa 17.50 Uhr kurz nach dem Autobahnanschluss Stans-Nord, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.
Darauf kam es zu einer Auffahrkollision, die an drei Fahrzeugen zu Sachschaden führte. Eines davon erlitt Totalschaden.
Der Rettungsdienst brachte zwei Personen zu Abklärungen ins Spital.