Vermisster Schwimmer tot aus Thunersee geborgen

Keystone-SDA

Ein vermisster Schwimmer ist am Dienstagmorgen tot im Thunersee bei Unterseen gefunden worden. Der 77-jährige Mann war am Montag allein in den See gestiegen und wurde seither vermisst. Die Polizei schliesst ein medizinisches Problem als mögliche Unfallursache nicht aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde am Montag kurz nach 13.35 Uhr alarmiert. Sie löste umgehend eine Suchaktion nach dem vermissten Schwimmer aus. Am Dienstag konnte der leblose Körper des Mannes geortet und geborgen werden, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der im Kanton Bern wohnhaft war.