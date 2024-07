Vermisstes Kind bei den Giessbachfällen tot geborgen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das seit Ende Juni in den Giessbachfällen in Brienz BE vermisste Kleinkind ist tot aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte hätten es am Montag lokalisiert und unter anspruchsvollen Bedingungen geborgen, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit.

Das Unglück hatte sich am Sonntag, 23. Juli ereignet. Ein Mann und ein Kleinkind waren damals in die Giessbachfälle gestürzt. Der Mann wurde zwei Tage später tot im Gewässer aufgefunden. Das Kind blieb vermisst, bis es am frühen Montagmorgen entdeckt wurde.