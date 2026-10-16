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Vermisstes Schaf in St. Gallen mit Lamm entdeckt

Keystone-SDA

Ein vermisstes Schaf ist am Donnerstagabend in St. Gallen wieder aufgefunden worden. Das trächtige Tier hatte sich von der Herde getrennt und im Wald ein gesundes Lamm geboren, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ein Bauer hatte das Schaf am Dienstag als vermisst gemeldet. Die Stadtpolizei veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf, in dem das Tier «mit auffallend hängenden Ohren» gesucht wurde.

Der Bauer fand das sogenannte Engadinerschaf am Donnerstagabend in einem Wald in der Umgebung der Rietstrasse. Das trächtige Schaf dürfte sich von der Herde getrennt und im Wald innerhalb des Geheges versteckt haben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dort habe das Schaf ein gesundes Lamm geboren. Beide Tiere waren wohlauf und konnten vom Bauern zurück zum Hof gebracht werden.

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