Verschiedene Public Viewings für Berner Fans während Fussball-WM

Keystone-SDA

Gemeinsam die Spiele der Fussballweltmeisterschaft verfolgen: Das können die Fans im Kanton Bern vorwiegend in oder vor Bars, Cafés und Restaurants, die die Spiele übertragen. Grosse Fanzonen oder Public Viewings, etwa auf dem Bundesplatz, sind bislang nicht geplant.

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(Keystone-SDA) In der Stadt Bern wird der Summer Beach die Spiele übertragen, eine jeweils in den Sommermonaten auf der Grossen Schanze aufgebaute Lounge- und Clublandschaft mit Sand und Palmen. Dies dürfte wohl das grösste Public Viewing in der Bundesstadt sein, wie Norbert Esseiva von der Stadtberner Gewerbepolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage schätzte. Kleinere Treffpunkte gibt es auch am Hirschengraben oder auf dem Kleeplatz.

Der Rest findet gemäss Esseiva auf den Flächen von Gastronomiebetrieben wie zum Beispiel dem Bierhübeli oder dem Sternen Bümpliz statt.

Im Seeland findet ein Public Viewing auf dem Seemätteli in Nidau statt, wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite bekannt gaben. Dort fanden in den letzten Jahren bereits solche Anlässe statt.

Die Stadt Thun hat sieben Gesuche von Gastrobetrieben für ein Public Viewing erhalten und auch bewilligt, wie es dort auf Anfrage heisst. Weiter sei nach aktuellem Stand nichts geplant.

Die Fussball WM findet vom 11. Juni bis am 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Die Schweiz trifft in der Gruppe B auf Kanada, Bosnien und Herzegowina sowie Katar. Ihr erstes Spiel absolviert die Schweizer Nationalmannschaft am 13. Juni gegen Katar. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit.