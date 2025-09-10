The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Versuchte Vergewaltigung am ESAF in Mollis GL

Keystone-SDA

Nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis im Kanton Glarus hat am 1. September ein Mann versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Der Täter verfolgte die 46-Jährige vom ESAF-Gelände aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau wurde vom Täter um etwa 4.30 Uhr in der Kanalstrasse in Mollis angegriffen, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall wird durch die Kantonspolizei Glarus untersucht. Diese sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft