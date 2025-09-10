Versuchte Vergewaltigung am ESAF in Mollis GL
Nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis im Kanton Glarus hat am 1. September ein Mann versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Der Täter verfolgte die 46-Jährige vom ESAF-Gelände aus.
(Keystone-SDA) Die Frau wurde vom Täter um etwa 4.30 Uhr in der Kanalstrasse in Mollis angegriffen, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall wird durch die Kantonspolizei Glarus untersucht. Diese sucht Zeugen.