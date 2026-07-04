Versuchter Raub in zwei Läden in Ostermundigen BE

Keystone-SDA

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Zwei Vorfälle in einem Tankstellenshop und in einem Verkaufsgeschäft sind am Samstagmorgen in Ostermundigen BE glimpflich verlaufen. In einem Fall sei Bargeld entwendet worden, im anderen sei der Versuch erfolglos geblieben, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Dabei gab es keine Verletzten.

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(Keystone-SDA) Der erste Vorfall ereignete sich gegen 07.05 Uhr in einem Tankstellenshop an der Bernstrasse. Ein mutmasslicher Täter sei dort, nachdem er in dem Shop zuvor einen normalen Einkauf getätigt hatte, zurückgekehrt und habe Bargeld aus der Kasse erbeutet. Anschliessend flüchtete er zu Fuss, wie die Polizei weiter mitteilte. Die anwesende Angestellte blieb unverletzt.

Kurz nach 11.10 Uhr wiederum wurde der Polizei ein weiterer Vorfall in einem Verkaufsgeschäft gemeldet, ebenfalls an der Bernstrasse. Dort habe ein mutmasslicher Täter versucht, Bargeld aus der Kasse zu entwenden, sei aber von einem Kunden gestört worden und ohne Beute geflüchtet. Auch hier wurde niemand verletzt.

Eine sofort eingeleitete Nachsuche mit einer Drohne und einem Diensthund blieb laut der Polizei erfolglos. Zu beiden Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen. Es werde untersucht, ob zwischen den beiden Ereignissen ein Zusammenhang besteht, hiess es weiter.