Verteidiger fordert Freispruch für Zürcher Physiotherapeuten

Keystone-SDA

Der Verteidiger eines Physiotherapeuten hat am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht einen Freispruch gefordert. Ein sexueller Übergriff habe nicht stattgefunden. Der Anwalt des mutmasslichen Opfers betonte, dass die Frau keinen Grund für eine Falschbelastung habe.

(Keystone-SDA) Der 30-Jährige habe das Machtgefälle schamlos ausgenutzt, sagte der Anwalt. Sie habe ihm wegen früherer Behandlungen vertraut, «er hat seine sexuelle Lust befriedigt». Der Anwalt forderte eine Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils, das unter anderem ein Tätigkeitsverbot beinhaltete.

Der Verteidiger sprach sich für eine Rückweisung aus, weil es Übersetzungsprobleme gegeben haben soll. Sollte das Gericht entscheiden, plädierte er für einen Freispruch. Die Patientin könne die Massage falsch wahrgenommen haben. Diese sei ihr wohl unangenehm gewesen. Sein «glücklich verheirateter» Mandant habe keinen Grund für einen Übergriff gehabt. Es gebe auch keinen Beweis, dass er während der Massage seine Finger in die Vagina der Frau eingeführt habe.

Massage in der Leistengegend

Der portugiesische Physiotherapeut soll gemäss Anklage 2021 im Zürcher Oberland eine Patientin geschändet haben. Diese habe sich nicht wehren können, weil sie während der Behandlung eingedöst sei. Später sei sie in Schockstarre gewesen.

In Behandlung war die Frau wegen eines gebrochenen Fusses. Weil dieser stark angeschwollen war, habe er Triggerpunkte bei den Adduktoren massieren müssen, erklärte der Beschuldigte. Bei der längeren Massage in der Leistengegend habe er die Vagina der Frau nie berührt.

Weil sie eine enge Hose trug, habe er die Frau gebeten diese auszuziehen. So habe er sie besser behandeln können. «Sie war damit einverstanden», sagte er. Nach der Behandlung hätten sie sich ganz normal verabschiedet. «Was mit mir hier geschieht, ist nicht gerecht», sagte er in seinem Schlusswort.

Das Obergericht wird das Urteil gegen 19 Uhr eröffnen.