Verteidiger will Haftentlassung von Zürcher Messerstecher

Keystone-SDA

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Der Verteidiger eines Messerangreifers hat eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren verlangt. Damit würde der 21-Jährige auf freien Fuss kommen. Die Staatsanwältin forderte für die Attacke in einem Zürcher Heim 12,5 Jahre Freiheitsstrafe.

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(Keystone-SDA) Sein Mandant sei minderintelligent und leide womöglich an psychischen Problemen, führte der Verteidiger am Freitag aus. «Die Tat ist unerklärlich und ungewöhnlich», sagte er. Das Gericht solle ein psychiatrisches Gutachten anordnen. Das Obergericht lehnte dies aber mit Mehrheitsentscheid ab.

Sicher habe sein Mandant nicht versucht, jemanden zu töten, als er im Februar 2024 auf die Betreuerinnen losgegangen war, so der Verteidiger. Die Nähe des Schnitts im Gesicht zur Halsschlagader eines Opfers sei abstrakt. Die Art des Schnitts, «parallel zur Gesichtsoberfläche», hätte demnach nicht gereicht, um dem Opfer zufällig in den Hals zu schneiden.

Keine Ausweisung in gefährliche Region

Der Verteidiger machte erneut Sprachprobleme geltend, das sei schon bei der Einreise des Pakistaners festgestellt worden. Dass er während der Attacke «ich töte diese Schlampe» gesagt hatte, sei auch zu relativieren. «Er sagte in einer erlernten Sprache was er sagen kann, nicht was er meint», hielt der Verteidiger fest. Dies in einem Zustand höchster emotionaler Erregung.

Auch eine Landesverweisung sei abzulehnen. Die Sicherheitslage in der Grenzregion Pakistan/Afghanistan habe sich weiter verschlechtert, sagte der Verteidiger. Der vorläufig aufgenommene Beschuldigte könne nicht zurückgeschickt werden.

«Wird nicht mehr vorkommen»

Die Staatsanwältin sah in beiden Angriffen versuchte Tötung. Die Schnitte seien bei beiden Frauen in ähnliche Regionen im Gesicht erfolgt, der Beschuldigte habe den Tod beider Frauen in kauf genommen.

Der 21-Jährige sagte zum Schluss, er wolle sich bei allen Personen entschuldigen. «Es wird nicht mehr vorkommen, dass ich anderen Menschen etwas antue», sagte er. Die Angriffe hätten nie passieren sollen.

Das Gericht wird das Urteil voraussichtlich gegen Mittag mündlich eröffnen.