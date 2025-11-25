Verteilkampf um KWO-Aktien noch nicht entschieden

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat will sich noch nicht festlegen, wer künftig wie viel Aktien bei den Kraftwerken Oberhasli (KWO) hält. Er hat die Strategie für Wasserkraft-Konzessionen deshalb am Dienstag zurückgewiesen.

4 Minuten

(Keystone-SDA) Die Regierung muss die Vorlage bis zur Sommersession 2026 überarbeiten. Ob die Zeit dafür reicht, liess Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) im Parlament offen. Klar ist, dass der Entscheid erst nach den Neuwahlen vom kommenden Frühling fallen wird.

In den nächsten Jahrzehnten laufen im Kanton Bern mehrere Konzessionen für grössere Wasserkraftwerke aus. Die Regierung hat in einem Strategiepapier festgelegt, wie sie bei der Erneuerung dieser Konzessionen vorgehen will.

Das Papier kam im Rat gut an. Umstritten war aber, wie die Besitzverhältnisse bei den KWO künftig aussehen sollen.

Die Kraftwerke Oberhasli produzieren etwas mehr als die Hälfte des im Kanton Bern aus Wasserkraft gewonnen Stroms. Ihre Konzession läuft Anfang 2042 aus. Heute hält der bernische Energiekonzern BKW 50 Prozent. Hinzu kommen Energie Wasser Bern (EWB) sowie die Elektrizitätswerke von Zürich und Basel mit jeweils 16,7 Prozent.

Der Regierungsrat schlug vor, dass BKW und EWB künftig mehr Anteile halten, die Elektrizitätswerke von Zürich und Basel weniger. Die SP sah darin einen guten Weg, um die Berner Energieversorger zu stärken, ohne den Ausbau der Wasserkraft zu gefährden.

Ausbau nicht gefährden

Die KWO hätten mit ihren Grossprojekten eine hohe Bedeutung für die Energiewende im Kanton Bern, sagte David Stampfli (SP). Die Regierung habe einen «gescheiten Kompromiss» vorgelegt.

Auch die Grünen warnten vor Verzögerungen bei neuen Projekten. Um das zu verhindern, sei es aber am besten, am Status quo bei den Aktien festzuhalten.

Anders sah es das Mitte-Rechts-Lager. Die Zeit sei noch nicht reif, um sich in der Frage der Aktienverteilung festzulegen. Noch gebe es zu viele offene Fragen.

Tür offen für Berner Unternehmen

Eine Mehrheit stimmte darauf für den Rückweisungsantrag aus den Reihen von FDP, Mitte, GLP und SVP. Der Regierungsrat soll «sicherstellen, dass die Berner Energieversorgungsunternehmungen mit der Verschiebung der Besitzverhältnisse insgesamt gestärkt werden».

Wie das geschehen soll, lässt der mit 108 zu 43 Stimmen angenommene Antrag offen. Denkbar ist also auch, dass nebst BKW und EWB weitere Berner Energieversorger bei den KWO einsteigen.

Durch die Verschiebung der Besitzverhältnisse dürfe es aber keine Verzögerung bei strategisch zentralen KWO-Ausbauprojekten wie Trift, Grimselsee und Oberaar geben. Zudem müsse der Regierungsrat sicherstellen, dass die KWO in jedem Fall weiterhin eigenständig geführt werde und ihre Arbeitsplätze in der Region sichere.

Lösung für die Region

«Wir wollen eine Lösung, die von der Region unterstützt wird», betonte Raphael Lanz (SVP). Dass die bernischen Elektrizitätsunternehmen möglichst gestärkt werden sollten, verstehe sich im übrigen von selbst. «So machen es andere Kantone auch.»

Der im kommenden Frühling abtretende Regierungsrat Neuhaus warnte vergeblich vor der Rückweisung, die «weder nötig noch hilfreich» sei. Dadurch ergäben sich Verzögerungen. Als Konzessionsgeberin schaffe der Rat Unsicherheit bei Investoren. Das sei Gift für die rasche Realisierung von Projekten.