Verwaltungsratspräsident der Radicant verlässt Bankrat der BLKB

Keystone-SDA

Auf Ende Jahr verlässt Marco Primavesi den Bankrat der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Zugleich tritt er auch als Verwaltungsratspräsident der Radicant Holding ab.

(Keystone-SDA) Der Prozess zur Neubesetzung des Radicant-Verwaltungsratspräsidiums sei bereits im Gang, wie die BLKB am Dienstag in einem Communiqué festhielt. Auch die Vakanz im Bankrat soll wieder besetzt werden.

Primavesi war seit 2015 Mitglied des Bankrats. Er leitet darin das «Strategy and Executive Committee».

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschloss Ende September die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), welche die Geschäfte der BLKB und Radicant prüfen soll.

Radicant fusionierte Ende 2024 mit dem Unternehmen Numarics. Doch dies verhalf der strauchelnden Online-Bank nicht zum Erfolg. Stattdessen kam es zum kurzfristig angekündigten Grossabschreiber von 105 Millionen Franken beim Mutterkonzern.

Darauf räumten Ende Juli 2025 BLKB-CEO John Häfelfinger und Bankratspräsident Thomas Schneider ihre Posten.

Ende September gab die BLKB bekannt, ihr Engagement bei Radicant zu beenden.