The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Videoproduktion und Übersetzungen: Youtube führt neue KI-Tools ein

Keystone-SDA

Der Videodienst Youtube stellt seinen Content Producern, also Menschen, die auf Youtube streamen oder Videos hochladen, eine Reihe neuer KI-Werkzeuge zur Verfügung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz können Nutzer zum Beispiel mit einem eigenen Foto und einem Video eines Hip-Hop-Tänzers einen Film von sich selbst beim Hip-Hop-Tanzen erstellen. Oder es können KI-generierte Gegenstände oder Wesen in traditionell gefilmte Videos eingefügt werden, wie aus einer Präsentation des Google-Tochterunternehmens hervorgeht.

Die KI-Tools zielen vor allem auf kurze Videos ab, sogenannte Shorts. Im Bereich dieser kurzen Videoclips steht Youtube im Wettbewerb mit Tiktok und Instagram. Auch Podcasts stehen im Fokus der KI-Ankündigung: Künftig können auf Basis von Audiodateien Videos erstellt werden, Podcasts also visualisiert werden. KI kommt zudem für Übersetzungen und Untertitelungen von Videos zum Einsatz.

«Neue KI-gestützte Produkte werden unsere nächsten 20 Jahre prägen», sagte Youtube-Chef Neal Mohan am Dienstag auf einer Veranstaltung in New York. Er betonte, dass es sich dabei um «Werkzeuge handelt, nichts weiter». KI werde Kreativität nicht ersetzen, sie sei dazu da, «die menschliche Kreativität zu fördern».

Die neuen Funktionen sind zunächst Nutzern in den USA, Grossbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland vorbehalten. Um die Verbreitung von sogenannten Deepfakes im Internet zu bekämpfen, verspricht Youtube, bald ein Erkennungstool bereitzustellen. Zunächst im Testformat soll das Programm erkennen, ob ein Video mit KI produziert wurde oder nicht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft