Viele Familien warten nach dem Brand in Crans-Montana auf Klarheit

Nach dem verheerenden Brandunglück in einer Bar in Crans-Montana VS sind am Tag danach noch viele Familien im Ungewissen. Die Identifizierung der rund 40 Todesopfer dauere noch immer an, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Die Arbeit ziehe sich möglicherweise über Tage hin, sagte der Sprecher zu Keystone-SDA. Es sei eine sehr schwere Arbeit, angesichts der vielen Todesopfer, betonte er.

Im Fokus stünden dabei die Familien. «Wir wollen so schnell wie möglich vorwärts machen», so der Sprecher weiter. «Damit die Zeit des Wartens für die Familien so schnell wie möglich vorbei ist.»

In der Zwischenzeit stünden die Behörden in engem Kontakt mit ihnen. Des Weiteres werden sie psychologisch betreut.

Die genaue Anzahl der Opfer konnte auch am Freitagmorgen noch nicht abschliessend genannt werden.