Viele Polizeieinsätze wegen Lärms, Eierwürfen und Raub an Halloween

Keystone-SDA

Die verschiedenen kantonalen und kommunalen Polizeien haben in der Halloween-Nacht verstärkt Präsenz markiert: In Meilen ZH verübten Jugendliche Raubstraftaten, vielerorts blieb es aber trotz Lärms weitgehend ruhig.

(Keystone-SDA) Eine Gruppe von mindestens sechs jungen Männern hat in der Nacht vom Freitag in Meilen ZH mehrere 13- bis 16-Jährige bedroht und ausgeraubt, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Sie erbeutete Mobiltelefone und einen Motorroller. Ein 15-Jähriger erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste im Spital medizinisch versorgt werden.

Einsatzkräfte der Ortspolizei Meilen konnten zwei Tatverdächtige – einen 16-jährigen Somalier und einen 18-jährigen Letten – verhaften. Die Kantonspolizei ermittelt weiter.

Brennende E-Trottis

Ansonsten sei die Nacht mehrheitlich friedlich verlaufen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Polizei sah sehr viele Kinder und Jugendliche die in ihren gruseligen Kostümen friedlich durch die Quartiere zogen.»

Dennoch registrierte die Zürcher Kantonspolizei zwischen 17.00 und 07.00 Uhr insgesamt rund 70 Halloween-Einsätze, die Stadtpolizei Zürich weitere 50. Dabei handelte es sich meist um Eierwürfe gegen Fassaden und Fahrzeuge oder um das Abbrennen von Pyrotechnik.

In der Stadt Zürich zündeten verschiedene Unbekannte zudem zwei E-Trottinetts und einen Altkleidercontainer an und zerstörten eine mobile Toilette mit Feuerwerkskörpern. Wie die Stadtpolizei weiter mitteilte, wurden auch «in wenigen Fällen Verkehrsbusse durch teils in Brand gesetzt Abfallcontainer blockiert».

Sichergestellte Eier und Maskierungen

Auch die Schaffhauser Polizei berichtet von einer Nacht, die mehrheitlich ruhig verlaufen sei. «Wie in den letzten Jahren kam es punktuell zu Halloween-typischen Ereignissen», hält sie in einer Mitteilung fest und zählt Eierwerfer und Lärmbelästigungen auf. «Grössere Zwischenfälle, Personenverletzungen oder grössere Sachbeschädigungen wurden keine verzeichnet.»

Die Kantonspolizei St. Gallen zeigte ebenfalls verstärkt Präsenz und nahm präventiv Personenkontrollen vor, wie sie am Samstag mitteilte. Dabei zogen die eingesetzten Patrouillen an verschiedenen Orten rohe Eier ein. Zudem stellten sie auch einen Schlagring, Messer, Maskierungen und Betäubungsmittel sicher. Die meisten Kontrollen seien aber negativ verlaufen und hätten zu keinen Klagen Anlass gegeben, hält die Polizei fest.