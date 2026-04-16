Viele Zürcher Mieter nutzen Chance auf Mietzinssenkung nicht

Keystone-SDA

Viele Mieterinnen und Mieter im Kanton Zürich haben ihre Chance auf eine Mietzinssenkung nicht genutzt - obwohl sie Anrecht darauf hätten. Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst 2025 auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die meisten Mieterinnen und Mieter wurden bislang nicht aktiv, um eine Mietzinssenkung von ihren Vermietern einzufordern. Dies zeigt eine Studie der Zürcher Kantonalbank, die am Donnerstag publiziert wurde. Im Kanton Zürich reagierten gerade mal 16 Prozent der Mietenden. 70 Prozent von ihnen dürften aber berechtigt sein.

Mögliche Gründe sieht die Bank in der Unsicherheit vieler Mieter – womöglich würde wegen der Teuerung und allgemeiner Kostensteigerung sogar eine Mietzinserhöhung befürchtet. Andere scheuten wohl auch den Aufwand oder wüssten schlicht nicht, ob sie dazu berechtigt seien.

Die Hälfte derer, die zuletzt eine Senkung einforderten, hätten gleich die zweite Senkung geltend gemacht und so die Gelegenheit für einen «einmaligen grösseren Wurf» genutzt, heisst es weiter. Dieses Beispiel könne vielleicht in den nächsten Monaten noch Nachahmer finden, vermutet die ZKB.

Lage etwas beruhigt

Die Bank geht davon aus, dass sich die Lage am Wohnungsmarkt in nächster Zeit etwas beruhigen wird. Das Wachstum bei den Angebotsmieten hat sich auf 2 Prozent eingependelt, selbst in der Stadt Zürich.

Gründe dafür sind eine sinkende Zuwanderung und eine schweizweit zunehmende Bautätigkeit beim Wohnungsbau. Dagegen könnte der anhaltend hohe Ölpreis zu einer Erhöhung der Nebenkosten und damit zu höheren Bruttomieten führen.