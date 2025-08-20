The Swiss voice in the world since 1935
Vier Asylsuchende in Embrach nach Streit verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Embrach haben sich am Dienstagabend vier Männer aus dem örtlichen Bundesasylzentrum verletzt. Die 24- bis 29-Jährigen aus Eritrea und Marokko wurden mit einem Rettungshelikopter und mehreren Ambulanzen ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Warum es ausserhalb des Asylzentrums zur Auseinandersetzung zwischen den Männern kam und auf welche Art diese verletzt wurden, wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland ermittelt. Das hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Mittwoch.

