Vier beschädigte Autos nach Rutschpartie in Mollis GL

Keystone-SDA

Ein 27-jähriger Lieferwagenlenker ist am Freitagmorgen bei Mollis GL mit seinem Lieferwagen auf schneebedeckter Strasse ins Rutschen geraten und kollidierte mit weiteren Autos. Am Schluss waren vier Fahrzeuge beschädigt.

(Keystone-SDA) Der Fahrzeuglenker fuhr mit seinem Lieferwagen in Richtung Oberurnen, als zwei Autos vor ihm zum Abbiegen abbremsten und anhielten, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Der 27-Jährige erkannte dies und begann ebenfalls abzubremsen. Wegen der Sommerbereifung verlor sein Lieferwagen aber die Bodenhaftung.

Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der Lenker an der Kolonne vorbeizufahren. Dieses Manöver misslang, woraufhin er mit dem Heck in eines der vor ihm stehenden Fahrzeuge krachte und dieses in das zweite stehende Auto schob. Gleichzeitig geriet der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen korrekt entgegenkommenden Personenwagen.

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.