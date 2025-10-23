Vier Kandidaten für zwei übrige Gemeinderatssitze in Riehen BS

Im zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahlen in Riehen BS gehen vier Kandidierende für die verbleibenden zwei Sitze ins Rennen. Unter ihnen ist auch der bisherige Gemeinderat Felix Wehrli (SVP), wie die Gemeinde am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb.

(Keystone-SDA) Wehrli hatte am Sonntag mit 2708 Stimmen knapp das absolute Mehr von 2819 Stimmen verpasst und muss in die zweite Runde. Dort wird er sich am 30. November Anna Verena Baumgartner und Martin Leschhorn Strebel (beide SP) sowie Serge Meyer (GLP) stellen, wie es heisst. Strebel hatte im ersten Wahlgang 2060 Stimmen geholt. Hinter ihm lagen Baumgartner (2034 Stimmen) und Meyer (1768 Stimmen).

Die SP will mit ihren beiden Kandidierenden vor allem den Sitz des zurücktretenden Guido Vogel verteidigen und macht sich offenbar auch Hoffnungen auf einen zweiten Sitz. Die GLP ist die Herausforderin und versucht einen Sitz zu erobern. Die SVP will mit Wehrli den ihren zweiten Sitz behaupten.

Bereits im ersten Wahlgang bestätigt wurden die anderen fünf Bisherigen: Patrick Huber (Mitte) mit 3359 Stimmen, Daniel Hettich (LDP) mit 3309 Stimmen, Christine Kaufmann (EVP) mit 3217 Stimmen, Silvia Schweizer (FDP) mit 3043 Stimmen und Stefan Suter (SVP) mit 2841 Stimmen. Kaufmann wurde zudem deutlich mit knapp 84 Prozent der Stimmen als Gemeindepräsidentin bestätigt.