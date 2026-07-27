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Vier Männer nach Einbrüchen im Oberbaselbiet festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag im Kanton Basel-Landschaft vier mutmassliche Einbrecher festgenommen. Zwei von ihnen wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor war es gegen 01.15 Uhr in Gelterkinden zu einem Einbruchsversuch in ein Waffengeschäft gekommen. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin mit einem Auto.

Gegen 03.00 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in eine Carrosserie-Werkstatt in Ormalingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten gemäss Mitteilung zwei Männer, die jedoch kurz darauf festgenommen werden konnten.

Ein dritter Verdächtiger wurde kurz vor 06.00 Uhr von einem Diensthund auf einem Waldweg aufgespürt und von der Polizei festgenommen. Zur selben Zeit nahm eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau einen vierten Mann an einer Bushaltestelle in Hemmiken fest.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um französische Staatsangehörige im Alter von 17, 18, 28 und 31 Jahren. Die Staats- und Jugendanwaltschaft hat gegen sie ein entsprechendes Verfahren eröffnet, wie es weiter heisst.

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