Vier mutmassliche Diebe im Aargau festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Wildegg AG und Laufenburg AG je zwei mutmassliche Straftäter festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

(Keystone-SDA) In Wildegg wurden zwei Algerier im Alter von 16 und 27 Jahren angehalten, wie die Kantonspolizei Aargau mitteile. Die beiden Personen verfügen über keinen Wohnsitz in der Schweiz. Eine Drittperson hatte um 23.00 Uhr der Polizei gemeldet, zwei unbekannte Männer hätten versucht, mehrere Fahrzeuge zu öffnen.

In Laufenburg wurden ein 35-jähriger Algerier und ein 18-jähriger Marokkaner vorläufig festgenommen. Sie sind Asylsuchende, wie die Polizei schreibt. Einer Patrouille des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit waren die Männer kurz nach 02.00 Uhr verdächtig aufgefallen.