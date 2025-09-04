The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Vier mutmassliche Diebe im Aargau festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Wildegg AG und Laufenburg AG je zwei mutmassliche Straftäter festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Wildegg wurden zwei Algerier im Alter von 16 und 27 Jahren angehalten, wie die Kantonspolizei Aargau mitteile. Die beiden Personen verfügen über keinen Wohnsitz in der Schweiz. Eine Drittperson hatte um 23.00 Uhr der Polizei gemeldet, zwei unbekannte Männer hätten versucht, mehrere Fahrzeuge zu öffnen.

In Laufenburg wurden ein 35-jähriger Algerier und ein 18-jähriger Marokkaner vorläufig festgenommen. Sie sind Asylsuchende, wie die Polizei schreibt. Einer Patrouille des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit waren die Männer kurz nach 02.00 Uhr verdächtig aufgefallen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft