The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Vier Personen berauben 21-Jährigen auf Brücke in Basel

Keystone-SDA

Eine Gruppe von vier Personen hat am frühen Freitagmorgen einen 21-jährigen auf der Mittleren Brücke in Basel ausgeraubt. Der Geschädigte wurde verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war gegen 2 Uhr Morgens auf der Brücke auf dem Nachhauseweg und wurde von vier Unbekannten angesprochen, wie es heisst. Einer der Männer habe den 21-Jährigen dazu aufgefordert, sein Portemonnaie und sein Handy herauszugeben. Als sich sie dieser geweigert habe, sei er mit Körpergewalt angegangen worden.

Zwei der Täter seien in Richtung Münsterplatz und zwei in Richtung Blumenrain geflüchtet, schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Kantonspolizei habe kurz darauf zwei Tatverdächtige am Barfüsserplatz festnehmen können. Es handle sich um afghanische Staatsangehörige im Alter von 27 und 18 Jahren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft