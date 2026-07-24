Vier Personen berauben 21-Jährigen auf Brücke in Basel

Keystone-SDA

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Eine Gruppe von vier Personen hat am frühen Freitagmorgen einen 21-jährigen auf der Mittleren Brücke in Basel ausgeraubt. Der Geschädigte wurde verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war gegen 2 Uhr Morgens auf der Brücke auf dem Nachhauseweg und wurde von vier Unbekannten angesprochen, wie es heisst. Einer der Männer habe den 21-Jährigen dazu aufgefordert, sein Portemonnaie und sein Handy herauszugeben. Als sich sie dieser geweigert habe, sei er mit Körpergewalt angegangen worden.

Zwei der Täter seien in Richtung Münsterplatz und zwei in Richtung Blumenrain geflüchtet, schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Kantonspolizei habe kurz darauf zwei Tatverdächtige am Barfüsserplatz festnehmen können. Es handle sich um afghanische Staatsangehörige im Alter von 27 und 18 Jahren.