Vier Verletzte bei Gewaltdelikt in Liestal: Angreifer festgenommen

Keystone-SDA

Vier Personen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Gewaltdelikt an einer Grillstelle in Liestal verletzt und in Spitalpflege gebracht worden. Der mutmassliche Angreifer konnte nach dem Einsatz eines Tasers festgenommen werden, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Drei Personen hätten sich kurz nach 16.15 Uhr bei der Grillstelle in der Nähe des Aussichtsturms aufgehalten. Dort sollen sie Betäubungsmittel konsumiert haben.

Ein 23-jähriger Schweizer aus dieser Gruppe griff einen unbeteiligten 78-Jährigen an, der mit Unterhaltsarbeiten an einer Sitzbank beschäftigt war. Der ältere Mann sei dabei verletzt worden, konnte sich dem Angriff aber entziehen und flüchten.

Als ein ebenfalls zur Gruppe gehöriger 20-jähriger Türke versuchte, die Situation zu schlichten, sei er mutmasslich ebenfalls vom 23-Jährigen angegriffen und verletzt worden. Die Polizei traf vor Ort auf den mutmasslichen Angreifer, der nach dem Einsatz eines Tasers festgenommen wurde.

Ein drittes Gruppenmitglied, ein 25-jähriger Mann aus Gambia, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bewusstlos. Alle vier Männer wurden zur Behandlung in ein Spital gebracht.

Die genauen Umstände und der Ablauf des Gewaltdelikts seien Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei und der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft habe ein entsprechendes Verfahren eröffnet.