Vier Verletzte nach Auffahrkollision in Bottmingen BL

Keystone-SDA

Vier Personen haben sich bei einer Auffahrkollision in Bottmingen BL verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall beteiligt, der sich am Freitagabend kurz vor 17.15 Uhr ereignete.

(Keystone-SDA) Ein 66-jähriger Lenker war gemäss einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft auf der Bruderholzstrasse in Richtung Bottmingen unterwegs. Wegen mangelnder Aufmerksamkeit sei er mit seinem Auto in das vor ihm stehende Fahrzeug geprallt, das durch die Wucht des Aufpralls in zwei weitere Wagen geschoben wprden sei.