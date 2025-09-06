Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf A1 bei Kestenholz SO
Auf der Autobahn A1 haben sich am Freitagmittag bei einem Auffahrunfall vier Personen teilweise mittelschwer verletzt. Alle mussten ins Spital eingeliefert werden. Die Überholspur war während zwei Stunden gesperrt.
(Keystone-SDA) Der Unfall geschah um 12.45 Uhr auf der Fahrspur in Richtung Bern, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmorgen schrieb. Drei Fahrzeuge prallten dabei ineinander.
Nachdem die leicht bis mittelschwer verletzten Personen mit Ambulanzen in umliegende Spital gebracht wurden, mussten Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge abschleppen.