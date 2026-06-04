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Vier Verletzte nach Frontalkollision in La Ferrière

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen haben sich am Mittwochabend in La Ferrière im Berner Jura vier Personen verletzt. Rettungskräfte brachten die drei Insassen des Autos in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 17.10 Uhr auf der Route de La Basse-Ferrière. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das mit drei Personen besetzte Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem hinteren Teil des Autos befreit werden. Der Lenker des Lieferwagens wurde leicht verletzt.

Die Strasse blieb für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten während drei Stunden gesperrt.

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