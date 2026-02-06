Vier Verletzte wegen Verpuffung bei Pool-Reinigung in Münchenstein

Keystone-SDA

Bei einer Verpuffung während der Reinigung eines privaten Pools sind am Donnerstagabend in Münchenstein BL vier Personen leicht verletzt worden. Es gab einen Knall und Chlorgas wurde freigesetzt. Das Ereignis löste ein Grossaufgebot aus.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Knall bei einer Liegenschaft am Steinweg sei kurz vor 18.00 Uhr gemeldet worden, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mit.

Drei Bewohner der Liegenschaft wurden wegen des Verdachts eines Inhalationstraumas ins Spital überführt. Ebenso verletzte sich ein Angehöriger der Feuerwehr beim Einsatz leicht. Er wurde ebenfalls zu weiteren Abklärungen ins Spital gebracht, wie die Polizei berichtete.

Die Ursache des Chemieereignisses ist weitgehend geklärt. Während eines Reinigungsdurchlaufes der in der Garage befindlichen Aufbereitungsanlage des Aussenpools sei es auf Grund einer Fehlmanipulation zu einer chemischen Reaktion gekommen, schrieb die Polizei.

Dies habe letztlich zu eine Verpuffung innerhalb der geschlossenen Garage geführt. Dabei sei Chlorgas freigesetzt worden. Zum Zeitpunkt des Ereignisses hätten sich keine Personen in der Garage aufgehalten.

Wegen des Knalles hätten die Bewohner der Liegenschaft nachgeschaut. Sie hätten Nebel und ätzenden Geruch in der betroffenen Räumlichkeit festgestellt. Die von der Messgruppe der Chemiewehr vorgenommen Messungen zeigten laut Polizeiangaben auf dem ganzen Gebäude keine Auffälligkeiten.

Im Einsatz standen die Feuerwehr, die Chemiewehr sowie der Chemiefachberater, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, die Rettungsdienste und die Polizei.